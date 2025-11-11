Sapri, la Pro Loco pensa al Natale: tanti gli appuntamenti in programma

Dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti, la Pro loco Sapri è pronta a scendere di nuovo in campo per la stagione invernale e soprattutto per le festività Natalizie. Diversi sono infatti gli eventi in programma, già a partire dalle prossime settimane.

Gli appuntamenti

“Inizieremo il periodo natalizio tutti insieme con le prime due date in programma il 6 e il 7 Dicembre in Piazza Regina Elena, con una due giorni dedicati alle famiglie – ha affermato il presidente della Pro Loco Laura Ficarra – A noi piace vivere per intero il paese quindi il 14 dicembre ci sposeremo sul Lungomare Italia nel villaggio commerciale per una tombola karaoke che coinvolgerà tutti coloro che lo vorranno.

Senza però dimenticare il classico appuntamento con la Befana, un’occasione per fare una merenda con i più piccini all’interno della Borsa della Cultura”. Tante dunque le iniziative che partiranno fra poche settimane, tra queste non poteva mancare la giornata contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 Novembre.

“Questa è una tematica sulla quale ci soffermiamo ormai da diversi anni – ha poi dichiarato Katia Santillo – un’iniziativa che è nata con una mostra fotografica e che poi successivamente si è aperta a tutte le firme di arte. Anche quest’anno vorremmo essere presenti, stiamo decidendo quale sarà la location più adatta. Ci rendiamo conto che, soprattutto da parte dei ragazzi, c’è voglia di parlarne e noi ci faremo trovare pronti”, conclude.