Attualità

Sapri: iniziata la Settimana Santa, ecco il precetto Pasquale con le forze dell’ordine

È stata la chiesa dell'Immacolata di Sapri ad ospitare questa mattina i rappresentanti delle forze dell'ordine dell'intero territorio per un momento di preghiera e di ascolto

Maria Emilia Cobucci

È iniziata quest’oggi, lunedì 30 Marzo, la Settimana Santa, il periodo che precede la massima solennità della fede cristiana rappresentata dalla Santa Pasqua e dalla solenne Resurrezione di Gesù. Un periodo quello della settimana Santa caratterizzato da diversi momenti importanti tra i quali il precetto Pasquale.

Un momento di preghiera e di ascolto

Ed è stata la chiesa dell’Immacolata di Sapri ad ospitare questa mattina i rappresentanti delle forze dell’ordine dell’intero territorio per un momento di preghiera e di ascolto ma anche di amicizia e di supporto al lavoro che quotidianamente svolgono le forze dell’ordine guidate dalla loro vocazione, che segna la strada della loro professione, ma anche dal loro cuore e dalla loro coscienza.

Un unico corpo, quello delle diverse forze dell’ordine, che lavora per il bene di tutti i cittadini come sottolineato dal parroco della Chiesa dell’Immacolata Don Raffaele Brusco. “Abbiamo invitato le forze dell’ordine di questa nostra città a condividere la bellezza della nostra Fede – ha affermato Don Raffaele Brusco – Nel loro piccolo fanno tanto per la nostra comunità e noi vogliamo ringraziarli e affidare il bene comune alla loro custodia ma anche al nostro DIO, nel corso di questa settimana che per noi è importantissima”.

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