Sapri, fiocco rosa in ambulanza: mamma partorisce bambina di 3kg

È festa tra gli operatori sanitari e i medici del 118 della New Geo che nella mattinata di ieri, 21 Dicembre, alle 5 del mattino, hanno fatto nascere Selene, una meravigliosa bambina di circa 3kg. Un parto avvenuto a bordo dell’ambulanza e lungo la strada che conduce all’ospedale “Immacolata” di Sapri, a seguito dell’attivazione del personale del 118 da parte dei familiari della gestante, proveniente da Centola.

I soccorsi

La richiesta di soccorso è stata immediatamente accolta dai sanitari del 118 che, velocemente, sono andati incontro alla gestante, per poi raggiungerla nei pressi dello svincolo di Roccagloriosa, lungo la strada statale 18 Cilentana. Effettuato il trasferimento della donna a bordo dell’ambulanza, è iniziata la lunga corsa verso il nosocomio dell’Immacolata. Ma la piccola Selene aveva voglia di nascere.

Il parto, infatti, è avvenuto a bordo dell’ambulanza, nei pressi di Capitello. Un’operazione resa possibile grazie alla presenza a bordo dell’ambulanza della strumentazione necessaria per assistenza al parto. E soprattutto per la bravura e la professionalità dei sanitari e dei medici dell’118 della New Geo.

La bambina e la mamma stanno bene

Giunte all’Immacolata” di Sapri, la donna e la neonata sono state subito dopo affidate al personale medico e sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale. Tanta la soddisfazione degli operatori della “New Geo” per la nascita della piccola Selene.