Sapri, ciclista travolto da un’auto: identificato pirata della strada

Uno speronamento alla ruota posteriore della bicicletta a seguito del quale il 70enne sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto. Ecco i dettagli

A cura di Maria Emilia Cobucci
Incidente Sapri

Sarebbe stata identificata l’automobile che nel corso della mattinata dello scorso 5 novembre, intorno alle 10 del mattino, avrebbe speronato una bicicletta, in località Santa Croce a Sapri, con in sella un 70enne del posto.

Si tratterebbe di un 60enne di Vibonati che al momento dell’incidente era alla guida di una Polo Volkswagen.

La ricostruzione

Una ricostruzione effettuata nei giorni successivi all’incidente dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, diretti dal Luogotenente Pino Bosco. Ad aiutare gli uomini dell’Arma sono state le telecamere di videosorveglianza presenti sull’interno territorio comunale di Vibonati e che avrebbero immortalato l’autovettura che pare abbia colpito la bicicletta.

Uno speronamento alla ruota posteriore della bicicletta a seguito del quale il 70enne sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto.

Leggi anche:

Incidente a Sapri, ferito ciclista

Le condizioni del 70enne

Diverse le ferite riscontrate sul corpo dell’uomo, tra queste a destare più preoccupazioni sarebbero il violento trauma cranico e l’emorragia cerebrale, come evidenziato dal personale medico dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove il malcapitato è stato trasferito subito dopo l’incidente stradale.

Sarebbero ancora gravi le condizioni del 70enne per il quale ancora la prognosi è strettamente riservata. Intanto continuano le indagini da parte delle forze dell’ordine, necessarie quest’ultime a stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

Nei giorni scorsi, un appello era stato lanciato anche dalla figlia del malcapitato: “Se qualcuno ha visto cosa è accaduto lo dica”, queste le parole della donna sotto shock per quanto accaduto al padre.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Donato Santimone

Donato Santimone riconfermato presidente di Assohotel Confesercenti Salerno: continuità e nuove sfide per il turismo provinciale

Donato Santimone riconfermato alla guida di Assohotel Confesercenti Salerno. Focus su infrastrutture,…

De Luca

“Non me ne andrò in Australia”. De Luca tranquillizza i fedelissimi: “Vigilerò”

Il mio compito sarà quello di “vigilare e stimolare” affinché “la Regione…

parcheggio-biciclette

Agropoli, la proposta del consigliere Pesce: più stalli per cicli e motocicli per una mobilità sostenibile

Agropoli: richiesta urgente di nuovi stalli per cicli, ciclomotori e motocicli da…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79