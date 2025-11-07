Sapri, ciclista travolto da un’auto: identificato pirata della strada

Sarebbe stata identificata l’automobile che nel corso della mattinata dello scorso 5 novembre, intorno alle 10 del mattino, avrebbe speronato una bicicletta, in località Santa Croce a Sapri, con in sella un 70enne del posto.

Si tratterebbe di un 60enne di Vibonati che al momento dell’incidente era alla guida di una Polo Volkswagen.

La ricostruzione

Una ricostruzione effettuata nei giorni successivi all’incidente dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, diretti dal Luogotenente Pino Bosco. Ad aiutare gli uomini dell’Arma sono state le telecamere di videosorveglianza presenti sull’interno territorio comunale di Vibonati e che avrebbero immortalato l’autovettura che pare abbia colpito la bicicletta.

Uno speronamento alla ruota posteriore della bicicletta a seguito del quale il 70enne sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto.

Le condizioni del 70enne

Diverse le ferite riscontrate sul corpo dell’uomo, tra queste a destare più preoccupazioni sarebbero il violento trauma cranico e l’emorragia cerebrale, come evidenziato dal personale medico dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove il malcapitato è stato trasferito subito dopo l’incidente stradale.

Sarebbero ancora gravi le condizioni del 70enne per il quale ancora la prognosi è strettamente riservata. Intanto continuano le indagini da parte delle forze dell’ordine, necessarie quest’ultime a stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

Nei giorni scorsi, un appello era stato lanciato anche dalla figlia del malcapitato: “Se qualcuno ha visto cosa è accaduto lo dica”, queste le parole della donna sotto shock per quanto accaduto al padre.