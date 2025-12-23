Sapri, cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco nel Canale di Mezzanotte

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura che questo pomeriggio ha visto protagonista, suo malgrado, un cane da caccia nei pressi del Canale di Mezzanotte, a Sapri. L’animale è accidentalmente precipitato in un profondo dirupo, rischiando un tragico epilogo.

A evitare il peggio è stato l’intervento tempestivo e provvidenziale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. Una volta ricevuta la segnalazione, i soccorritori hanno raggiunto rapidamente la zona, dando il via alle operazioni di recupero.

Un intervento tecnico e complesso

La conformazione del territorio ha reso il salvataggio particolarmente delicato. Per operare in totale sicurezza e raggiungere l’animale, i “caschi rossi” si sono avvalsi del supporto specializzato della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Utilizzando funi e attrezzature specifiche per il soccorso in quota, gli operatori si sono calati lungo la scarpata. L’operazione ha richiesto diverse ore di lavoro meticoloso, a causa della natura impervia e difficilmente accessibile del luogo.

L’esito dell’operazione

Nonostante le oggettive difficoltà tecniche, la professionalità dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo il cane e di riportarlo in superficie. L’animale, sebbene provato dalla caduta e dallo spavento, è in buone condizioni.