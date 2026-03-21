Sapri, autonomia scolastica “Dante Alighieri”: il Comune prepara il ricorso al Tar

Il comune di Sapri si prepara a ricorrere al TAR per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del MIUR – ufficio scolastico regionale della Campania, con il quale si rigetta la richiesta del comune di confermare l’autonomia scolastica dell’Istituto “Dante Alighieri” che, di fatto, viene accorpato all’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Santa Marina per l’anno accademico 2026/2027.

Le ragioni

Secondo quanto sottolineato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Gentile, vi sarebbe invece la sussistenza del mantenimento dell’autonomia scolastica del “Dante Alighieri” in ragione dei dati numerici della popolazione scolastica sia per l’anno 2024/2025 che per l’anno 2025/2026. Dati acquisiti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti, e che rispettano i parametri numerici previsti dalla normativa vigente.

“Necessario tutelare la comunità locale”

Si tratterebbe, secondo quanto sostenuto dalla giunta comunale di un’’offerta formativa regionale, per l’anno scolastico 2026/2027, che determinerebbe un grave pregiudizio per la comunità scolastica della città della Spigolatrice. “È necessario e indispensabile dovere tutelare le ragioni e gli interessi del comune di Sapri e della comunità locale”, si legge infine nella delibera di Giunta con la quale il comune di Sapri di prepara a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.