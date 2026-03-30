Sapri: aperta la X mostra dal titolo “Volo” alla casa del Buon Pastore

La casa del Buon Pastore di Sapri ha aperto, sabato 28 Marzo, nuovamente le sue porte per la X mostra d’arte dal titolo ” Volo”. Un’iniziativa partita da un’idea del compianto Senatore Francesco Castiello e dell’ex Assessore Franco Di Donato, con il patrocinio del Comune di Sapri, e che in occasione della X edizione ospita opere di autori contemporanei che sarà possibile visitare fino a Domenica 3 Maggio.

Una edizione importante

“Una decima edizione estremamente importante che continua nel segno di quanto fatto nel corso di questi anni insieme al Senatore Castiello e all’associazione ABC – ha affermato il Sindaco di Sapri Antonio Gentile – Continuano dunque le attività all’interno della casa del buor pastore, con le mostre di pittura, non solo locale, ma anche di rilievo nazionale. Siamo orgogliosi di questa iniziativa e continueremo a farle all’interno di questa struttura che non solo è identitaria ma è anche oggi casa della cultura e dell’arte”.

Diversi gli artisti che hanno deciso di esporre le proprie opere in questa nuova mostra, tutta da conoscere e da scoprire. “È bellissimo essere qui stasera e ringrazio gli organizzatori per l’invito – ha poi aggiunto l’artista Rossella Mastalia – È bello portare in giro le mie opere e quelle di altri quattro miei colleghi di Napoli che oggi rappresento. È importante stare insieme ad altri artisti con opere meravigliose e confrontarsi sull’arte. Quindi complimenti al comune di Sapri per l’esperienza molto bella che sicuramente rifarò”.