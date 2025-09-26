Sant’Arsenio, una veglia di preghiera per Gaza: la comunità si raccoglie per la pace

Sarà un momento di silenzio, preghiera e profonda partecipazione quello promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore per domenica 28 settembre. Dopo la celebrazione della Messa delle ore 18:00, i fedeli si raccoglieranno in chiesa per l’adorazione personale davanti al Santissimo Sacramento. Alle ore 22:00 avrà inizio la veglia comunitaria, dedicata alla popolazione di Gaza e alla richiesta del dono della pace.

L’iniziativa

A promuovere l’iniziativa è don Martino Romano, parroco particolarmente attento ai temi sociali e al richiamo alla giustizia e alla solidarietà. In un contesto internazionale segnato da conflitti e sofferenze, soprattutto nel Medio Oriente, la comunità parrocchiale ha voluto rispondere con un gesto semplice ma potente: ritrovarsi insieme in preghiera per chi oggi vive sotto la minaccia della guerra.

La veglia di preghiera

La veglia è aperta a tutti coloro che sentono il bisogno di partecipare spiritualmente al dolore di un popolo colpito e alla speranza di un’umanità riconciliata. Al termine della serata, la Benedizione Eucaristica chiuderà l’incontro, come segno di affidamento a Dio e di impegno per costruire, a partire da sé stessi, percorsi di pace.