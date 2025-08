Sant’Arsenio, tragedia sfiorata sulla SP Teggiano – Polla: ramo crolla in strada davanti a un’auto in transito

Sfiorata la tragedia lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, all’altezza dell’ingresso del comune di Sant’Arsenio.

La dinamica

Un imponente ramo si è improvvisamente spezzato da un albero posto a margine della carreggiata, precipitando sull’asfalto pochi istanti prima del sopraggiungere di un’auto. Alla guida del veicolo una donna, uscita illesa dall’episodio ma visibilmente scossa per il pericolo scampato. Il ramo si è abbattuto proprio davanti alla sua auto, mancandola per una manciata di secondi. Solo il caso ha evitato un possibile impatto dalle conseguenze potenzialmente gravi.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, i Vigili del Fuoco e i tecnici incaricati della messa in sicurezza della zona. L’intervento ha permesso la rimozione del materiale dalla carreggiata. Non si tratta di un evento isolato: in passato si sono già verificati crolli simili nella stessa area, fortunatamente sempre senza danni seri.