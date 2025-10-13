Sant’Arsenio, successo per il primo Triangolare di calcio giovanile: vincono il gioco e i sorrisi dei bambini

Giornata di entusiasmo e sport vero allo Stadio Comunale di Sant’Arsenio, dove si è svolto il primo Triangolare di calcio giovanile riservato alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici.

La giornata

L’iniziativa, ospitata dalla ASD MFA Soccer, ha richiamato un pubblico numeroso e coinvolto bambini, tecnici e famiglie in una festa del calcio all’insegna di divertimento, rispetto e condivisione. In campo, insieme alla squadra di casa, anche le formazioni della Asd Soccer Vallo di Diano e della Polisportiva Calcio di Atena Lucana, che hanno risposto con entusiasmo all’invito. Un triangolare dal carattere non competitivo, pensato per far crescere i piccoli atleti e prepararli ai prossimi impegni ufficiali, ma soprattutto per restituire al calcio giovanile la sua dimensione più autentica. Tra una giocata e l’altra, spazio a sorrisi, abbracci e applausi dagli spalti gremiti di genitori e familiari.

A fine giornata, nessuna classifica, ma un’unica grande vittoria: quella dei bambini, protagonisti assoluti di un pomeriggio che ha riportato al centro il valore educativo e sociale dello sport. Organizzazione impeccabile, clima di festa e tanto entusiasmo: il primo triangolare giovanile a Sant’Arsenio si candida a diventare un appuntamento fisso per il territorio.