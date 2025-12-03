Sant’Arsenio presenta il convegno sulla “Certosa di San Lorenzo”: arte, storia e potere attraverso i secoli

Il Comune di Sant’Arsenio, con il patrocinio del comune di Padula e con il sostegno del Ministero della Cultura e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, annuncia la conferenza stampa di presentazione del prestigioso convegno scientifico dedicato alla Certosa di San Lorenzo, organizzato in occasione del centenario della scomparsa di Mons. Antonio Sacco, autore della monumentale opera La Certosa di Padula. La conferenza stampa si terrà domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 12:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio.

La conferenza stampa

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma, i relatori, gli obiettivi scientifici e culturali dell’iniziativa, che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti di studio dedicati alla storia del Mezzogiorno e dell’Europa attraverso la vicenda plurisecolare della Certosa di Padula.

Il convegno, dal titolo: “La Certosa di San Lorenzo. Istituzioni, arte, potere e religione in sette secoli di storia del Mezzogiorno e d’Europa”, si svolgerà dall’11 al 13 dicembre 2025 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. Tre giornate di approfondimento, con studiosi provenienti da università e istituzioni culturali italiane ed europee, articolate in quattro sessioni tematiche.

Il programma

Sessione I – Fondare e rappresentare il potere (11 dicembre) Un’analisi della Certosa medievale nel contesto politico e religioso del Mezzogiorno.

Sessione II – Lo spazio e le immagini (12 dicembre, mattina) Architettura, arte, musica e committenze tra Rinascimento e Barocco, con tavola rotonda conclusiva “Verso il Museo della Certosa”.

Sessione III – La Certosa tra soppressioni, memoria e identità (12 dicembre, pomeriggio)

La fine dell’istituzione certosina tra età napoleonica e post-unitaria, fino al recupero degli archivi.

Sessione IV – Dalla Certosa storica alla Certosa museo (13 dicembre) Restauri, valorizzazione, musealizzazione e nuove narrazioni del complesso certosino.

Gli interventi

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali e presieduto dal Prof. Giuseppe D’Amico, Direttore del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano “P. Laveglia”.

Il Comune di Sant’Arsenio invita la stampa, gli studiosi, le istituzioni culturali e la cittadinanza a partecipare alla conferenza di domani per scoprire nel dettaglio un evento di altissimo profilo culturale e scientifico, dedicato a una delle più grandi testimonianze artistiche e spirituali del Sud Italia.