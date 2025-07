Sant’Arsenio: in fase di conclusione la rilevazione della numerazione civica esterna

E’ in fase di ultimazione il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna sul territorio comunale di Sant’Arsenio, affidato alla società Advanced Sistemi SpA e voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Donato Pica.

L’intervento

L’intervento, previsto dalla normativa vigente (Legge n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989), è finalizzato all’aggiornamento e alla regolarizzazione della toponomastica comunale e della numerazione civica.

Le info utili

Il personale incaricato, munito di tesserino vidimato dal Sindaco, ha operato su tutto il territorio, verificando la corrispondenza tra i numeri civici e le unità immobiliari. In caso di irreperibilità, è stato lasciato un modulo da restituire all’Ufficio Anagrafe o via PEC.“Un intervento necessario e gratuito – dichiara il Sindaco Donato Pica – per migliorare i servizi al cittadino, aggiornare le banche dati comunali e garantire maggiore efficienza nei sistemi anagrafici e tributari”.