Sant’Arsenio celebra Monsignor Spinillo con una targa sul Monte Carmelo, tra fede e devozione

Giornata intensa e carica di significato per la comunità religiosa di Sant’Arsenio e per tanti fedeli provenienti anche dai comuni vicini. In moltissimi, come da tradizione, sono saliti, nella notte tra il 15 ed il 16 luglio, a piedi sul Monte Carmelo per una giornata di preghiera, spiritualità e convivialità.

Tra fede e tradizione

Il pellegrinaggio, guidato dal parroco don Martino Romano e partito alle ore 4 del mattino, si è concluso con la celebrazione della Santa Messa presieduta da monsignor Angelo Spinillo, vescovo originario di Sant’Arsenio, oggi alla guida della Diocesi di Aversa da 14 anni. La comunità ha voluto celebrare un momento speciale anche per un’altra ricorrenza importante: il 25° anniversario di Ordinazione Episcopale di monsignor Spinillo, consacrato vescovo nel maggio del 2000, quando fu chiamato a guidare la Diocesi di Teggiano-Policastro.

La consegna della targa: un momento simbolico carico di emozione

Durante la giornata, si è tenuta anche una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa madre di Santa Maria Maggiore, concelebrata da monsignor Spinillo insieme a don Martino Romano. A suggello della profonda gratitudine della comunità di Sant’Arsenio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica ha voluto omaggiare il vescovo Spinillo con una targa in marmo apposta sulla facciata del Santuario situato sul Monte Carmelo. Un gesto simbolico ma carico di affetto e riconoscenza per un pastore che ha sempre mantenuto vivo il legame con le sue radici e con i suoi concittadini.

Alla celebrazione sul monte hanno partecipato anche i sacerdoti don Antonio Breglia, don Angelo Fiasco, don Pasquale Lisa e don Giampaolo Vingelli, a testimonianza della coralità e dell’importanza del momento vissuto da tutta la comunità.