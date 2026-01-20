Sant’Arsenio: Andrea Vricella aderisce a IdD

“E’ con immenso piacere che do il benvenuto ad Andrea Vricella in quella che noi del movimento Italia dei Diritti De Pierro definiamo la famiglia della legalità”. Con queste parole Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro apre la nota stampa dove viene ufficializzato l’ingresso dell’ex vice sindaco di Sant’Arsenio nell’organigramma campano dell’IdD.

“La sua esperienza politica e amministrativa sarà molto utile al nostro movimento per la sua crescita – prosegue Spinelli – Vricella con la carica di vice segretario provinciale per Salerno andrà a coadiuvare il segretario Corrado Fella che tanto sta facendo per l’Italia dei Diritti. Di Vricella mi ha colpito molto una frase pronunciata dopo la sua estromissione dalla giunta comunale di Sant’Arsenio, quel Non mi rassegno, io combatto, ci ha dato l’idea di un uomo che, pur di continuare a proporre la sua politica volta a favore dei corpi collettivi si è detto disposto a proseguire con la sua nomina da consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione per combattere una maggioranza che ormai non lo rappresentava più”.

“Le nostre porte si sono quindi aperte ad Andrea Vricella che è stato accolto con molto entusiasmo nell’Italia dei Diritti De Pierro e Andrea ha sposato a pieno il nostro progetto etico legalitario. Ad Andrea Vricella – conclude Spinelli – vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.