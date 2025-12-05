Santa Marina, domande di Usucapione respinte: La Corte di Cassazione annulla sentenze di Appello

Ribaltata la sentenza della Corte d'Appello di Potenza. Legittima l'azione dell'Ente

Municipio Santa Marina

 Il Comune di Santa Marina, difeso dagli avvocati Cinzia Morello e Giuseppina Polito, vince le cause contro gli occupanti abusivi di immobili comunali.

La decisione della Corte di Cassazione

Una netta vittoria per il Comune arriva dalla Corte di Cassazione, che ha accolto i ricorsi dell’Ente, annullando le sentenze della Corte d’Appello di Potenza del 2024 che avevano, invece, riconosciuto l’usucapione di immobili comunali.

Le sentenze di secondo grado, che avevano favorito i privati, sono state ritenute erronee dai giudici di legittimità, che hanno dato ragione al Comune di Santa Marina, sancendo l’infondatezza delle occupazioni abusive, con rinvio alla CdA di Potenza.

Si riafferma, pertanto, la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente a favore della destinazione collettiva dei terreni, contro occupazioni ed appropriazioni contra legem di alcuni singoli cittadini.

