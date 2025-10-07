Sanità, via libera alle leggi su Onconutrizione e Oncoriabilitazione. Pellegrino: “Importante prendersi cura delle persone”

"Le due leggi mirano a rafforzare in modo strutturato il percorso di cura del paziente oncologico, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita"

Tommaso Pellegrino

Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità due provvedimenti di grande rilevanza per la sanità campana: la legge sull’Onconutrizione e quella sull’Oncoriabilitazione, entrambe proposte dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino, relatore e primo firmatario dei testi.

Le leggi

“Le due leggi mirano a rafforzare in modo strutturato il percorso di cura del paziente oncologico, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita, favorire l’aderenza alle terapie e garantire un approccio multidisciplinare e realmente umano alla malattia – ha dichiarato Pellegrino.

“La battaglia contro il cancro – prosegue il capogruppo di Italia Viva-Casa Riformista – non si vince solo con le terapie farmacologiche e chirurgiche, ma anche con la capacità di sostenere il paziente in tutte le fasi del percorso. L’onconutrizione e l’oncoriabilitazione rappresentano due pilastri fondamentali di questo approccio: un’alimentazione corretta e un percorso di riabilitazione adeguato migliorano la qualità della vita, riducono gli effetti collaterali delle cure, prevengono complicanze e favoriscono il recupero fisico e psicologico”.

“Curare non solo la malattia, ma soprattutto la persona”

Il consigliere Pellegrino ha inoltre sottolineato il valore etico e civile dell’approvazione unanime da parte del Consiglio: “Queste leggi sono un segnale forte di attenzione e vicinanza a chi vive una delle prove più difficili della vita. Curare significa prendersi cura: non soltanto combattere la malattia, ma accompagnare la persona con dignità, rispetto e strumenti adeguati. Ringrazio i colleghi consiglieri che, con il loro voto unanime, hanno dimostrato sensibilità e responsabilità verso i pazienti oncologici e le loro famiglie. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con le proprie competenze ed esperienze, hanno contribuito alla stesura e all’approvazione di queste leggi ”.

“Con l’approvazione di queste leggi, la Campania si pone all’avanguardia a livello nazionale nell’affrontare la sfida dell’oncologia in una visione moderna, integrata e profondamente umana”, ha concluso il Consigliere Pellegrino.

