Sanità: il direttore sanitario dell’Asl Salerno in visita in ospedale il giorno di Natale

Il giorno di Natale il Direttore Sanitario dell’ASL Salerno, Primo Sergianni, accompagnato dal Direttore Sanitario dell’ospedale Nicola Grimaldi ha visitato i reparti di Pronto Soccorso, Medicina Generale, Cardiologia, Ginecologia e Pediatria del PO Villa Malta di Sarno.

L’incontro

Sergianni ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari presenti in questo giorno di festa esprimerndo la più profonda gratitudine a per l’ impegno instancabile e la dedizione “dimostrata nel fornire cure di alta qualità ai nostri pazienti, svolto con grande passione, competenza e gentilezza che sono un esempio per tutti noi., valori indispensabili, per migliorare la salute e il benessere delle persone che serviamo”.

Alla visita hanno partecipato anche i Responsabili delle UOC Pronto Soccorso Francesco La Mura, Medicina Generale Girolamo Adiletta, Cardiologia – UTIC Gerardo Riccio, Ostetricia e Ginecologia Gennaro Casella, il dirigente medico della UOC Pediatria-Nido Brengola e Giuseppe Corrado responsabile della Chirurgia Generale.

È stato un momento importante di vicinanza e attenzione del Management Aziendale dell ASL di Salerno verso tutti gli operatori sanitari del nosocomio Sarnese e verso i pazienti ricoverati, per condividere con loro un messaggio di conforto e serenità in questa giornata particolare di un Natale speciale.