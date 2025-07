Sanità digitale: ASL Salerno prima in Campania sul cloud del Polo Strategico Nazionale

In linea con i principi della Strategia Cloud Italia, elaborata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dei Regolamenti dell’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), l’Asl Salerno migra il suo sistema informativo ospedaliero (SIO) sulla infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN).

Ecco di cosa si tratta

Grazie agli sforzi della UOC Servizio Informativo Aziendale e attraverso la cooperazione del Data Center “on-prem” con il PSN la migrazione è avvenuta nel modo meno “invasivo” possibile, progressivamente con il transitare da una infrastruttura all’altra delle piattaforme applicative (pronto soccorso, sistema ADT, laboratorio analisi, sistema immuno-trasfusionale, anatomia patologia, ecc.).

I vantaggi offerti dalla migrazione sono una maggiore sicurezza, una migliore performance nonché una maggiore disponibilità ed il passaggio ad una dimensione eco-friendly.

I progetti futuri

Entro il prossimo mese di settembre sarà attivata anche la seconda region per la soluzione cloud scelta: si implementerà così una completa fault tolerance per il SIO. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sulla base della complessità e della dimensione dei nostri sistemi informativi, ha finanziato, utilizzando fondi PNRR (M1C1 1.1), questa attività di migrazione con circa 3,4 mln€.

Di questa somma saranno corrisposti ai fornitori circa 500k€ mentre circa 2,9 mln€ per le economie che rientreranno nella disponibilità del Bilancio ordinario aziendale per ulteriori investimenti.