San Rufo, buona la prima per la “Sagra del Fiore di Zucca”

La prima serata della sagra ha rappresentato il perfetto mix tra tradizione gastronomica e intrattenimento, celebrando il decennale con piatti deliziosi, musica dal vivo e una comunità festante

Raffaella Giaccio

9 Agosto 2025

Ha preso il via ieri, 8 agosto a San Rufo nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Virgilio, la Sagra del Fiore di Zucca. L’apertura è stata affidata a un talent show, arricchito dal ritmo coinvolgente del DJ set Senso Unico Pompeo e dall’energia dell’Associazione Culturale “Le Voci del Cuore”.

Fiore di zucca protagonista indiscusso

Tra un piatto gustoso e l’altro, il fiore di zucca è stato protagonista in diverse declinazioni: fritto in pastella, farcito con ricotta o salumi, e inserito in primi e secondi piatti preparati con un tocco di tradizione locale. La piazza si è animata di profumi e sapori, accompagnata da concerti, risate e un clima di convivialità che ha unito famiglie, giovani e turisti attorno al gusto e alla cultura della terra cilentana.

La prima serata della sagra ha rappresentato il perfetto mix tra tradizione gastronomica e intrattenimento, celebrando il decennale con piatti deliziosi, musica dal vivo e una comunità festante. Un inizio intenso e promettente per le serate successive, che si preannunciano ricche di suoni, sapori e allegria.

