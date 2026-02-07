San Pietro al Tanagro, infiltrazioni nella Cappella di San Giovanni: l’appello e il piano di restauro

Infiltrazioni d'acqua e danni al soffitto nella Cappella di San Giovanni a San Pietro al Tanagro. La segnalazione dei parrocchiani

Cappella San Pietro al Tanagro

La comunità di San Pietro al Tanagro esprime preoccupazione per lo stato di conservazione della Cappella di San Giovanni, situata nel rione Torre. La segnalazione è partita dai residenti, supportata dalla pubblicazione di alcune immagini che documentano inequivocabilmente la presenza di un buco nel soffitto e di evidenti infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura sacra.

Il degrado del luogo di culto ha spinto i parrocchiani a lanciare un appello pubblico per un intervento tempestivo a tutela dell’edificio.

L’intervento del parroco e l’iter burocratico

Dalla parrocchia il sacerdote, don Tony Palma, ha confermato di aver già attivato i canali istituzionali necessari per affrontare l’emergenza. Consapevole della necessità di un intervento strutturale.

Un primo sopralluogo è stato chiesto a Soprintendenza e l’Ufficio Tecnico, passaggi indispensabili per valutare l’entità dei danni e definire le modalità di ripristino del soffitto.

La proposta di un comitato cittadino

Per garantire che i lavori procedano in modo trasparente e partecipato, don Tony Palma ha avanzato una proposta concreta al Vescovo: la creazione di un Comitato dedicato. Questo organismo, formato dai parrocchiani del rione Torre e da altri membri della comunità, avrà il compito di monitorare l’iter burocratico e di fare rapporto costante sull’avanzamento delle pratiche per la sistemazione della Cappella.

