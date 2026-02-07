San Pietro al Tanagro, infiltrazioni nella Cappella di San Giovanni: l’appello e il piano di restauro

La comunità di San Pietro al Tanagro esprime preoccupazione per lo stato di conservazione della Cappella di San Giovanni, situata nel rione Torre. La segnalazione è partita dai residenti, supportata dalla pubblicazione di alcune immagini che documentano inequivocabilmente la presenza di un buco nel soffitto e di evidenti infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura sacra.

Il degrado del luogo di culto ha spinto i parrocchiani a lanciare un appello pubblico per un intervento tempestivo a tutela dell’edificio.

L’intervento del parroco e l’iter burocratico

Dalla parrocchia il sacerdote, don Tony Palma, ha confermato di aver già attivato i canali istituzionali necessari per affrontare l’emergenza. Consapevole della necessità di un intervento strutturale.

Un primo sopralluogo è stato chiesto a Soprintendenza e l’Ufficio Tecnico, passaggi indispensabili per valutare l’entità dei danni e definire le modalità di ripristino del soffitto.

La proposta di un comitato cittadino

Per garantire che i lavori procedano in modo trasparente e partecipato, don Tony Palma ha avanzato una proposta concreta al Vescovo: la creazione di un Comitato dedicato. Questo organismo, formato dai parrocchiani del rione Torre e da altri membri della comunità, avrà il compito di monitorare l’iter burocratico e di fare rapporto costante sull’avanzamento delle pratiche per la sistemazione della Cappella.