San Pietro al Tanagro, furto in un’azienda agricola: portati via due trattori e un rimorchio

Colpo mirato nella notte a San Pietro al Tanagro, dove un’azienda specializzata nella vendita di macchine agricole è finita nel mirino dei ladri.

I fatti

Il raid si è consumato in località Scorzo. I malviventi, con ogni probabilità ben organizzati e conoscitori del settore, sono riusciti a introdursi nell’area esterna dell’attività e a portare via due trattori di grandi dimensioni. Per agevolare la fuga, i mezzi sono stati caricati su un rimorchio anch’esso sottratto dal piazzale.

La ricostruzione del furto

L’azione è stata rapida e precisa: secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno in pochi minuti, senza lasciare elementi evidenti utili all’identificazione immediata dei responsabili.

Pesante il bilancio per il titolare dell’azienda, che ha denunciato un danno economico superiore ai 100mila euro.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Polla, allertati subito dopo la scoperta del furto. I militari hanno avviato gli accertamenti del caso, acquisendo anche i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, nel tentativo di individuare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Non si esclude che si tratti di una banda specializzata in furti di mezzi agricoli, un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito diverse aree del territorio.