San Mauro la Bruca, un sì lungo il Cammino di San Nilo: matrimonio civile per due pellegrini

Un matrimonio che intreccia scelte personali, cammino spirituale e valore civile. Giovanni ed Emilia, hanno celebrato le loro nozze nella Casa Comunale di San Mauro la Bruca, trasformando un’esperienza di viaggio in una decisione pubblica e condivisa.

La storia

I due sposi vivono ad Avigliana, in provincia di Torino: Giovanni è nato a Giaveno, sempre nel Torinese, mentre Emilia è nata a Londra. I due sposi sono giunti nel territorio comunale come pellegrini del Cammino di San Nilo, percorrendo a piedi i luoghi speciali e vivendo il territorio non da semplici visitatori, ma come viandanti attenti e partecipi.

Una storia che si intreccia con la vita di San Nilo

Un percorso che ha assunto un significato particolare nella frazione di San Nazario, dove la tradizione colloca uno dei momenti più rilevanti della vita di San Nilo: la scelta di indossare l’abito monacale e di intraprendere un cammino di dedizione e responsabilità. Un luogo di passaggio che, nel tempo, è diventato simbolo di decisioni profonde.

È in questo contesto che matura la scelta di Giovanni ed Emilia di celebrare il loro matrimonio proprio a San Mauro la Bruca. Non una semplice coincidenza geografica, ma il riconoscimento del valore del cammino come esperienza capace di orientare scelte di vita.

Il messaggio agli sposi

Il rito civile, celebrato in municipio, ha così assunto un significato che va oltre la formalità istituzionale. Nel messaggio rivolto agli sposi, l’amministrazione comunale ha sottolineato come il matrimonio, al pari di un cammino autentico, non sia fatto solo di mete, ma di passi condivisi: presenza, ascolto, fiducia reciproca e responsabilità quotidiana.

Valori che rispecchiano l’esperienza vissuta lungo il percorso di San Nilo e che accompagnano ora l’inizio della loro vita coniugale.