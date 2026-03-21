San Mauro La Bruca punta su sicurezza e sostenibilità: via libera a parco giochi e stazioni e-bike

L’Amministrazione Comunale di San Mauro La Bruca accelera sul fronte della riqualificazione urbana e della sicurezza territoriale. Attraverso una serie di provvedimenti chiave, l’Ente ha tracciato una linea programmatica chiara volta a elevare la qualità della vita dei residenti e a potenziare l’attrattività turistica dell’area. Le recenti delibere di Giunta segnano l’avvio di interventi strutturali che spaziano dal sociale all’innovazione tecnologica.

Area verde e svago in località Madonna delle Grazie

Uno dei pilastri del nuovo piano di interventi riguarda la creazione di spazi aggregativi per le famiglie. Con la Delibera di Giunta n. 18, è stato ufficialmente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi con annessa area picnic in località Madonna delle Grazie. L’opera, curata interamente dall’Ufficio Tecnico comunale, è concepita come un polmone di relax e socialità. Secondo quanto reso noto dall’Amministrazione, l’iter è già in fase avanzata e l’apertura del cantiere è prevista indicativamente per il prossimo mese.

Sicurezza urbana e videosorveglianza

Parallelamente agli interventi ludici, l’Amministrazione pone l’accento sulla tutela del territorio e dei cittadini. La Delibera n. 22 ha infatti fornito l’indirizzo politico e amministrativo per l’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un controllo capillare e rendere il territorio comunale più sicuro, offrendo un deterrente contro gli atti vandalici e un supporto fondamentale per il monitoraggio della zona.

Mobilità dolce e turismo nella frazione San Nazario

Il rilancio della frazione San Nazario passa invece attraverso la mobilità sostenibile. Con la Delibera n. 19, è stata approvata la realizzazione della seconda e terza stazione di e-bike. Si tratta di un investimento strategico volto a incentivare modalità di spostamento a basso impatto ambientale, favorendo al contempo un turismo esperienziale capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche locali.

Un impegno concreto per il futuro del territorio

Questi interventi rappresentano una visione d’insieme che punta a trasformare il volto del comune cilentano. Come sottolineato dai vertici amministrativi, si tratta di “un passo concreto verso un paese più vivibile, sicuro e attento all’ambiente”. Grazie al lavoro sinergico degli uffici e alla pianificazione delle risorse, San Mauro La Bruca si prepara a inaugurare una stagione di rinnovamento infrastrutturale e sociale.