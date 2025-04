San Gregorio Magno piange Giuseppe Trimarco: fatale caduta in palestra

Si è spento ieri mattina all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno Giuseppe Trimarco, il 63enne di San Gregorio Magno rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta dalle scale di una palestra per la riabilitazione. L’uomo era giunto in ospedale in condizioni disperate, con una frattura cranica, emorragia cerebrale e ostruzione delle vie respiratorie.

Disperato tentativo chirurgico e tragico epilogo

I neurochirurghi del nosocomio salernitano avevano sottoposto Trimarco a un delicato intervento chirurgico nella serata precedente al decesso, nel tentativo estremo di stabilizzare le sue gravissime condizioni. Nonostante gli sforzi del personale medico dell’ospedale di Oliveto Citra, coordinato dal primario di Pronto Soccorso Francesco Cembalo, e dei sanitari del Ruggi d’Aragona, per il 63enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato nella mattinata di ieri.

Salma sotto sequestro, avviate le indagini

La salma di Giuseppe Trimarco è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio del Ruggi d’Aragona, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di Salerno. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Eboli e San Gregorio Magno, sotto la direzione del capitano Greta Gentili.