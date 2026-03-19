San Giuseppe: alla scoperta della ricetta tradizionale della zeppola

Oggi, 19 marzo, è la festa del papà e si festeggia San Giuseppe, tra fede, tradizioni e tipicità culinarie c’è un dolce che non può mancare, in questa data, sulle tavole italiane: la zeppola di San Giuseppe.

I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto gli antichi forni della famiglia Barrella, di Roccadaspide, maestri nell’arte della panificazione, da oltre settant’anni, per farsi svelare i segreti per preparare un’ottima zeppola di San Giuseppe.

Una lunga tradizione fatta di passione e profumi

Conservare e preservare la qualità e l’artigianalità degli ingredienti, nel rispetto del territorio in cui vengono prodotti, è la priorità per Maria Luigia Vincenzo, della famiglia Barrella, custode di una ricetta tramandata di padre in figlio. Maria Luigia ha dedicato ad InfoCilento un po’ del suo tempo per mostrarci i forni accesi e le zeppole in preparazione perché, quelle di San Giuseppe, sono zeppole che possono essere preparate anche al forno. Una bontà tutta da gustare che, farcita con creme di tutti i gusti, è bella anche da vedere.

Ecco la ricetta

120 gr di burro

4 uova

1 cucchiaio di zucchero

150 gr di farina

pizzico di sale

Il procedimento

In una pentola portare a bollore l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale. Quando tutto sarà amalgamato aggiungere la farina setacciata e girare continuamente finché tutto il composto non si attacca al mestolo in legno.

Porre l’impasto in una terrina e quando sarà quasi freddo aggiungere uno per volta le uova continuando a lavorare con una spatola. Mettere il composto in una sacca a poche e formare delle ciambelline su di una teglia ricoperta di carta forno. Cuocere per circa 15 minuti a 180°. Decorare le zeppole fredde con della crema pasticcera con al centro un’amarena sciroppata.