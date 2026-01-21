Salerno: un incontro su turismo, rete e sviluppo. Verso la crescita sui mercati esteri

Salerno si trova davanti a una fase cruciale della propria evoluzione turistica: trasformare l’attuale interesse internazionale in un flusso stabile, qualificato e capace di generare valore per l’intero territorio. In questo scenario, martedì 27 gennaio, dalle 10:30 fino al primo pomeriggio, si terrà un convegno nella suggestiva Cappella Palatina di San Pietro a Corte, uno dei luoghi più simbolici del centro storico.

L’appuntamento

Una scelta non solo estetica, ma identitaria: uno spazio che diventa cornice ideale per ragionare sul futuro della città. L’appuntamento, dal titolo “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, nasce come momento di confronto tra istituzioni, operatori, professionisti e realtà locali, con l’obiettivo di analizzare in modo concreto le opportunità e le criticità che Salerno deve affrontare per competere sui mercati esteri.

Promossa da Salerno Experience Network APS, l’iniziativa punta a individuare i fattori che possono rendere Salerno una destinazione riconoscibile, desiderabile e competitiva, definendo priorità, strategie e azioni operative per attrarre visitatori dall’estero in modo sostenibile e coerente con l’identità del territorio.

Il focus

Nel corso della giornata verranno affrontati alcuni temi chiave per il futuro turistico della città, a partire dalla costruzione di un’identità chiara e condivisa. Il panel inaugurale sarà dedicato a come Salerno possa rafforzare il proprio posizionamento, valorizzando gli elementi che la rendono unica e sviluppando un racconto capace di parlare ai viaggiatori di oggi.

Si proseguirà con un focus sulle opportunità offerte dai principali mercati esteri, analizzando quali segmenti mostrano maggiore interesse per il Sud Italia e come Salerno possa proporsi con un’offerta integrata e competitiva. Buyer, esperti e specialisti dell’internazionalizzazione offriranno una lettura aggiornata su attrattività, accessibilità e strategie di promozione.

Il ruolo delle infrastrutture

Un approfondimento specifico sarà dedicato al ruolo delle infrastrutture: l’alta velocità, il terminal crociere firmato Zaha Hadid e il nuovo aeroporto rappresentano leve decisive per migliorare la connessione della città con il resto d’Italia e con il mondo. Il dialogo tra istituzioni e stakeholder permetterà di analizzarne impatti, sinergie e prospettive di sviluppo, all’interno di un sistema di mobilità moderno ed efficiente.

Spazio anche al tema delle competenze e del capitale umano, elemento imprescindibile per accogliere una domanda turistica sempre più internazionale ed esigente. Scuole, università e ITS saranno coinvolti in una riflessione sul ruolo della formazione nel costruire i professionisti del turismo di domani. Accanto ai principali stakeholder del territorio, amministratori, associazioni e istituzioni locali, sono attesi esperti, manager e figure di rilievo nazionale, la cui partecipazione testimonia l’importanza strategica dell’iniziativa e l’interesse crescente verso il percorso di internazionalizzazione intrapreso dalla città.

Il dialogo tra competenze locali e contributi provenienti da contesti più ampi offrirà una visione articolata delle sfide e delle opportunità che attendono Salerno nei prossimi anni.