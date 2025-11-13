Salerno, trovato con cocaina e crack: arrestato

Ancora un arresto da parte dei Carabinieri

A cura di Redazione Infocilento

L’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalle Forze dell’Ordine prosegue senza sosta nel Salernitano. I Carabinieri della Stazione di Salerno hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

L’operazione è stata condotta nella giornata dell’11 novembre. L’uomo, M.B., è stato fermato a seguito di una perquisizione mirata. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto in suo possesso un quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato illecito.

Nello specifico, la sostanza stupefacente sequestrata era suddivisa tra cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 12 grammi. Un quantitativo ritenuto sufficiente a configurare il reato di spaccio, portando all’immediato arresto.

L’arresto si inserisce nel più ampio contesto di monitoraggio e repressione dei fenomeni di illegalità legati al mondo della droga in città.

