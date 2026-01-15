Salerno, si ferisce con un’arma clandestina: arrestato 40enne

Il 10 gennaio u.s., personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha proceduto all’arresto di V.C., per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.
I fatti
L’indagato, recandosi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia, presentando una copiosa fuoriuscita di sangue alla coscia sinistra, per la quale quei sanitari facendola ricondurre ad un’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, in quanto la ferita presentava un foro d’ingresso e di uscita con una bruciatura che circondava il foro di ingresso tipica di un’esplosione a distanza ravvicinata, richiedevano l’intervento di personale della Polizia di Stato.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata, hanno potuto risalire al fatto che la ferita fosse stata causata in maniera autonoma dallo stesso indagato il quale custodendo una pistola nella cintola dei pantaloni, lasciava partire accidentalmente un colpo verso la sua coscia sinistra.
Rinvenuta arma clandestina
Presso l’abitazione dell’indagato, veniva rinvenuta una pistola replica della Beretta PX 4, modificata, munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta allo sparo, ed ulteriori 37 cartucce cal. 19; veniva, altresi, rinvenuta un’ogiva modificata nella forma da un evidente impatto.