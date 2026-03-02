Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

La sterilità umana rappresenta oggi una sfida sanitaria globale, con un’incidenza in costante ascesa che ha superato il 15% negli ultimi anni. Classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come una vera e propria patologia, colpisce trasversalmente la popolazione: le statistiche indicano che nel 29-50% dei casi le cause sono maschili, mentre il 37-44% è riconducibile a fattori femminili, lasciando una restante percentuale a eziologie ancora non identificate.

Le cause del declino riproduttivo

L’incremento delle problematiche legate al concepimento è strettamente connesso a molteplici fattori della società moderna. In primo piano figura l’innalzamento dell’età media in cui le donne pianificano una gravidanza, ma un ruolo determinante è giocato anche dall’inquinamento ambientale e da patologie specifiche quali l’endometriosi e la micropolicistosi ovarica. Comprendere tempestivamente queste dinamiche è fondamentale per intervenire con efficacia.

Un protocollo diagnostico d’eccellenza a Salerno

Per rispondere a questa emergenza sociale e medica, in occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo a Salerno si terrà una giornata dedicata al controllo gratuito della capacità riproduttiva della coppia. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, guidato dal Prof. Brian Dale, il Centro Alesan di Salerno, sotto la direzione del Dottor Francesco Scozia, e il Laboratorio di Analisi “Biodata”, diretto dal Dottor Paolo Gargiulo.

Il percorso clinico offrirà alle coppie una valutazione completa, coordinata dal Dottore Raffaele Petta, Direttore del Servizio di Ostetricia del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, che illustra così l’iter previsto:

“La valutazione della fertilità della coppia verrà eseguita in primis con un’accurata raccolta di tutti gli elementi anamnestici utili per formulare la diagnosi. Successivamente si farà una valutazione ginecologica della donna con uno studio ecografico e valutazione della riserva ovarica con la conta dei follicoli antrali e valutazione del AMH (ormone antimulleriano). Il fattore maschile verrà studiato con un esame del seme e con eventuale spermiocoltura. Alla fine del percorso verrà definito l’iter diagnostico terapeutico più idoneo per la sterilità umana.”

Informazioni e prenotazioni

L’intero programma di screening sarà ospitato presso i locali del Centro Alesan di Salerno. Per partecipare al “Fertility Check” e ricevere informazioni dettagliate, è necessario inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3805912599 indicando il testo dell’iniziativa. Un’opportunità concreta per trasformare una ricorrenza celebrativa in un momento di prevenzione e consapevolezza per il futuro della famiglia.