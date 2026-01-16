Salerno, protesta degli animalisti: sit in contro utilizzo di animali nei circhi

Sabato 17 gennaio 2026, a Salerno, i gruppi di attivismo Salerno Animal Save e Napoli Animal Save organizzano una protesta pacifica contro l’utilizzo di animali nei circhi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadine e cittadini sulle condizioni di detenzione e di addestramento a cui sono sottoposti gli animali nei circhi, pratiche ormai riconosciute come incompatibili con il loro benessere e la loro natura. Elefanti, tigri, leoni e altri animali selvatici vengono costretti a vivere in spazi ristretti, trasportati continuamente e obbligati a esibirsi attraverso metodi coercitivi.

Le scelte dei comuni

Sempre più Paesi e numerosi Comuni italiani hanno già scelto di dire basta ai circhi con animali. Anche il Comune di Cava de’ Tirreni ha recentemente vietato l’attendamento di circhi che utilizzano animali, dimostrando come sia possibile promuovere forme di intrattenimento rispettose e prive di sfruttamento. Anche a livello nazionale è in discussione da tempo il superamento definitivo di questa pratica.

La protesta

Durante il presidio, le attiviste e gli attivisti di Salerno Animal Save e Napoli Animal Save esporranno cartelli informativi e distribuiranno materiale divulgativo per informare il pubblico e chiedere alle istituzioni locali di prendere una posizione chiara contro lo sfruttamento degli animali a fini di spettacolo, seguendo l’esempio di realtà virtuose già esistenti sul territorio.

La protesta si svolgerà in modo pacifico e nel rispetto delle persone e degli spazi pubblici in via Salvatore Allende. L’invito è aperto a tutte e tutti coloro che credono in una cultura del rispetto verso gli animali.