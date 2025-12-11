Salerno, post offensivi e minacce online al Presidente della Repubblica e al Papa: denunciato un uomo

La DIGOS di Salerno denuncia un uomo e sequestra tre armi

A cura di Comunicato Stampa

Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2025, la Polizia di Stato, attraverso personale della DIGOS della Questura di Salerno ha deferito alla locale Procura della Repubblica un cittadino residente nel capoluogo, ritenuto responsabile della pubblicazione di numerosi post offensivi e dal contenuto minatorio indirizzati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Sommo Pontefice Leone XIV, alle Forze dell’Ordine e all’Amministrazione comunale di Salerno.

L’operazione

Nel corso della quotidiana attività di monitoraggio della rete, gli investigatori hanno individuato un profilo Facebook sul quale erano stati pubblicati diversi contenuti dal carattere fortemente ingiurioso. Nonostante l’utilizzo di un nickname di fantasia, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di risalire rapidamente all’effettivo utilizzatore dell’account, che ha ammesso le proprie responsabilità.

Il provvedimento

Al termine delle attività, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall’indagato, unitamente al relativo munizionamento e al titolo autorizzativo.

Leggi anche:

La nuova governance del turismo a Salerno: al via l’iter per la costituzione delle Dmo
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aurelio Tommasetti

Campania, Tommasetti: “Fico già in balia di correnti e interessi”

"Escludere gli eletti è un modo per non scontentare nessuno ma ci…

Studio medico

Screening colon-retto nel distretto Sapri-Camerota: al via la campagna di prevenzione per la fascia 50-69 anni

Parte la campagna di screening colon-retto nel Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota. Scopri…

Mensa Sanza

Sanza, nuova cucina scolastica da 60mila euro: sicurezza e qualità per gli alunni

Il Comune di Sanza inaugura una cucina moderna per le scuole con…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.