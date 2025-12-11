Salerno, post offensivi e minacce online al Presidente della Repubblica e al Papa: denunciato un uomo

Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2025, la Polizia di Stato, attraverso personale della DIGOS della Questura di Salerno ha deferito alla locale Procura della Repubblica un cittadino residente nel capoluogo, ritenuto responsabile della pubblicazione di numerosi post offensivi e dal contenuto minatorio indirizzati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Sommo Pontefice Leone XIV, alle Forze dell’Ordine e all’Amministrazione comunale di Salerno.

L’operazione

Nel corso della quotidiana attività di monitoraggio della rete, gli investigatori hanno individuato un profilo Facebook sul quale erano stati pubblicati diversi contenuti dal carattere fortemente ingiurioso. Nonostante l’utilizzo di un nickname di fantasia, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di risalire rapidamente all’effettivo utilizzatore dell’account, che ha ammesso le proprie responsabilità.

Il provvedimento

Al termine delle attività, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto al ritiro cautelativo di tre armi legalmente detenute dall’indagato, unitamente al relativo munizionamento e al titolo autorizzativo.