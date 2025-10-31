Salerno: nel weekend attiva la navetta per il cimitero

A cura di Comunicato Stampa
Autobus

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), attiverà – su richiesta dell’Amministrazione comunale di Salerno – un servizio navetta urbano dedicato in occasione delle giornate del 1° e 2 novembre 2025, per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero di Brignano (frazione di Salerno).

Le linee

Il servizio sarà effettuato attraverso l’istituzione di due linee dedicate:

Navetta 1 (andata/ritorno),operativadalle ore 7:00 alle ore 18:15, con il seguente itinerario: Arbostella → Mercatello → Stazione FS (angolo Via L. Barrella) → Piazza XXIV Maggio → Piazza Casalbore → Via Dalmazia → Via Irno (bivio cimitero) → Fratte. Ritorno: percorso inverso con passaggio per Via Calata San Vito, P.za San Francesco, P.za XXIV Maggio, P.za della Concordia, Lungomare, P.za Monsignor Grasso (Mercatello), Arbostella.

Navetta 2 (circolare), operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con partenze ogni 20 minuti, sul seguente itinerario: Via Irno (distributore carburante) – cimitero di Brignano (transito ai tre ingressi) – Via Irno (distributore carburante).

Titoli di viaggio

Il biglietto deve essere acquistato prima di salire a bordo, presso le rivendite autorizzate, i punti vendita PuntiLis, DropPoint o Mooney, oppure in formato digitale tramite SMS-Ticketing, App QuiBUS Campania o App UnicoCampania.

Le navette si aggiungono al servizio ordinario di TPL, garantito dalla Linea B (Vinciprova – Via Irno bivio cimitero – Casa Manzo – Vinciprova), attiva nei giorni festivi del 1° e 2 novembre dalle ore 8:25 alle oew21:25.

Con questa iniziativa, Busitalia Campania mira a garantire maggiore accessibilità e fluidità nei collegamenti in un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori ai luoghi di culto e commemorazione.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agricoltura

A Capaccio Paestum arriva il ministro Lollobrigida: incontro con Confagricoltura

L'agricoltura campana tra innovazione, sostenibilità e competitività: questo il tema del convegno…

Sant'Angelo a Fasanella

FasanHell Fest: musica e tradizione a Sant’Angelo a Fasanella

Appuntamento alle 21:30 presso il Chiostro dell'Ex Convento delle Carmelitane

Rubinetto

Roscigno, cittadini in allarme per i disservizi idrici: il Comune convoca un incontro pubblico

“Saremo al fianco dei cittadini per contestare ufficialmente i disservizi e chiedere…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79