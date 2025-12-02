Salerno: la Polizia di Stato sequestra oltre 37 kg di hashish e arresta un 45ennenell’agro nocerino

Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 250.000 euro.

A cura di Comunicato Stampa
Polizia

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, nella giornata di mercoledì 26 novembre, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del GICO/GOA del Nucleo pef Salerno, hanno congiuntamente tratto in arresto un cittadino italiano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nei territori dell’agro nocerino, è stata eseguita una perquisizione d’iniziativa presso il domicilio dell’uomo, già gravato da precedenti specifici.

La perquisizione, condotta anche con unità cinofile del Gruppo di Salerno della Guardia di Finanza, ha dato esito positivo in quanto, nel terreno retrostante all’abitazione, nella disponibilità dell’uomo, veniva rinvenuta una notevole quantità di hashish (vari panetti per un peso complessivo di oltre 37 chilogrammi) e cocaina per oltre 600 grammi.

Leggi anche:

Salerno, nuova sala post trapianto al Ruggi: la donazione dell’Associazione Marco Iagulli

L’arresto

Sulla scorta di quanto sopra, l’uomo è stato tratto in arresto e, al termine degli adempimenti di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale adisposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale dopo aver convalidato l’arresto ha disposto che l’indagato fosse posto agli arresti domiciliari al di fuori del territorio regionale.

Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 250.000 euro.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Campo di Cerabona

Corleto Monforte, fondi a sostegno della pastorizia. L’Ente beneficiario di un finanziamento per il “Campo di Cerabona”

L’intervento finanziato riguarda lavori da svolgere presso il rifugio montano “Casino Sierro”

Palazzo Provincia Salerno

Salerno, elezioni provinciali: ufficiale la data per il rinnovo del Consiglio

l presidente Vincenzo Napoli ha indetto i comizi elettorali per il rinnovo…

Ospedale Ruggi

Salerno, morti sospette al Ruggi d’Aragona: Codici presenta due esposti in Procura

L'associazione Codici chiede chiarezza su due decessi avvenuti all'ospedale Ruggi di Salerno.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.