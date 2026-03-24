Salerno, la Lega sta con Fratelli d’Italia: «Unità del centro-destra mai in discussione»

“Per noi della Lega l’unità del centrodestra a Salerno non è mai stata in discussione: è il presupposto per vincere e cambiare rotta. Per questo accogliamo con estremo favore la candidatura di Gherardo Maria Marenghi a Sindaco”. Lo dichiara in una nota il commissario cittadino della Lega a Salerno, Dante Santoro che ufficializza il sostegno del partito di Matteo Salvini al candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi.

La posizione della Lega a Salerno

“In questo progetto scegliamo di assumere un ruolo di responsabilità diretta, come Lega mi farò garante del programma – prosegue – Non permetterò che resti un semplice elenco di promesse elettorali, ma vigilerò affinché ogni punto — dalla sicurezza al rilancio economico — diventi realtà amministrativa per i salernitani.

Sosteniamo Marenghi con la forza della nostra coerenza e la concretezza che i cittadini ci chiedono.

“Siamo pronti, uniti e determinati”, conclude Santoro.