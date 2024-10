Salerno, intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi: scattano 8 denunce e Daspo Urbano

Nell’ambito delle iniziative pianificate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, sono state pianificate intense attività finalizzate alla prevenzione e al controllo del grave fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Al riguardo il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio ha disposto l’intensificazione delle attività di contrasto del fenomeno, con specifici servizi di controllo nelle aree cittadina maggiormente critiche.

L’operazione

In particolare, nel corso delle attività poste in essere nella giornata di ieri, giovedì 10 ottobre u.s., dagli agenti della Polizia di Stato con l’ausilio del reparto Prevenzione Crimine Campania sono stati registrati i seguenti risultati operativi:

Soggetti controllati n. 127 di cui 30 positivi;

Soggetti extracomunitari controllati n.3;

Veicoli controllati n.59;

Contravvenzioni al C.d.S. n.3;

Posti di controllo n. 4.

Il provvedimento del Questore

Contestualmente, all’esito della specifica attività di contrasto, sono state deferite in stato di libertà con divieto di ritorno in Salerno n. 2 persone, n. 4 persone deferite in stato di libertà con divieto di accesso alle aree Urbane, alti 4 parcheggiatori abusivi nei cui confronti è stato emesso Daspo Urbano.

Il Questore ribadisce che per questo odioso fenomeno, fondamentale è come sempre la collaborazione attiva dei cittadini, che non devono rassegnarsi e che possono segnalare i parcheggiatori abusivi chiamando il 112 o anche in forma anonima attraverso l’app della Polizia dii stato “YouPol”