Salerno in lutto: addio ad Anna Rita Valiante

La città di Salerno si è svegliata avvolta da un velo di tristezza per la prematura scomparsa di Anna Rita Valiante. A soli 59 anni, si è spenta una figura stimata e conosciuta, lasciando un vuoto profondo non solo tra i familiari, ma anche negli ambienti professionali cittadini.

Funzionario legale, Anna Rita prestava servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, dove era apprezzata per la sua dedizione e competenza.

La morte a distanza di un anno da quella del fratello Mario

La notizia della sua morte assume contorni ancora più drammatici se si guarda al recente passato della famiglia Valiante. La tragedia, infatti, colpisce i suoi cari a poco più di un anno di distanza da un altro evento straziante che aveva scosso l’intera comunità: l’incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo di Eboli, in cui persero la vita il fratello Mario Valiante e sua moglie, Wilma Fezza.

Le parole strazianti del fratello Gianfranco

A dare voce al dolore incommensurabile di queste ore è il fratello Gianfranco, l’unico rimasto a custodire la memoria di una famiglia duramente provata. Attraverso un messaggio carico di amore e disperazione, ha voluto salutare la sorella, sottolineando la rapidità con cui la malattia l’ha strappata all’affetto dei suoi cari.

“In pochi giorni sei volata via, lasciandoci uno sconforto e un dolore indicibile. Ci hai amato con tutta Te stessa, ci hai donato più di quanto potessimo chiedere. Ora restiamo qui, con una voragine dentro e un’assenza che brucia troppo…ma anche con un amore che non finirà mai.”

L’abbraccio ideale con chi non c’è più

Il ricordo di Gianfranco si chiude con una speranza, quella di una riunione celeste con i genitori e con gli altri fratelli scomparsi, in un abbraccio che trascende la morte.

“Il Tuo amore, da lassù, continuerà a parlarci e a guidarci. E quando il nostro cuore ritroverà un po’ di pace, sapremo che una parte ci arriverà da Te, che continuerai a camminare accanto a noi in silenzio. Sorellina amata….stringi anche Noi nel Tuo abbraccio felice, con mamma, papà, nostro fratello Mario e Wilma.”

L’intera comunità salernitana si stringe ora attorno a Gianfranco e ai colleghi dell’Avvocatura, nel ricordo di una donna che ha donato tanto e che se ne è andata in silenzio, raggiungendo troppo presto i suoi affetti più cari.