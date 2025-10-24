Salerno, in fuga con lo zaino di una donna: denunciato straniero

Nella serata di mercoledì, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, inserita in un ampio dispositivo di ordine pubblico, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, i militari dell’Esercito Italiano hanno individuato in zona stazione centrale un soggetto che si allontanava frettolosamente con in mano uno zaino da donna.

L’inseguimento e i controlli

Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari – unitamente a personale della Polizia di Stato – Squadra Voltante lo hanno inseguito e raggiunto in corso Vittorio Emanuele, dove è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale.

L’attività di polizia ha consentito di rinvenire lo zaino, risultato poco dopo essere stato sottratto ad una donna impegnata nel servizio di noleggio con conducente nei pressi della locale stazione ferroviaria.

Il giovane, privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per l’identificazione e, dai successivi accertamenti, è emerso che si tratta di un cittadino straniero già noto alle Forze dell’Ordine e richiedente protezione internazionale.

La denuncia

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per furto consumato, ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale. L’episodio testimonia l’efficace sinergia tra la Polizia di Stato, i militari dell’Esercito Italiano e le altre Forze di Polizia impegnate sul territorio, frutto di un costante coordinamento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico.