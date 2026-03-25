Salerno, Franco Massimo Lanocita è il candidato sindaco di M5S e civici: “Restituiamo la città ai cittadini”

L’avvocato Franco Massimo Lanocita è ufficialmente il candidato sindaco di Salerno per una coalizione ampia che unisce il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Salerno in Comune, PER e il Comitato Salute e Vita. Una scelta che punta a scardinare gli equilibri attuali attraverso una proposta politica nata da un lungo percorso di convergenza civile e sociale.

Un’alleanza fondata sulla visione comune

L’investitura di Lanocita non nasce da un accordo dell’ultimo minuto, ma è il coronamento di un percorso unitario consolidato attraverso battaglie condivise sul territorio. In una nota congiunta, le forze politiche chiariscono la natura del progetto: “Non si tratta di una semplice alleanza elettorale, ma dell’incontro tra esperienze politiche e civiche che hanno scelto di mettere al centro l’interesse collettivo, la tutela dei diritti e il futuro di Salerno”. La coalizione si presenta dunque come un blocco compatto, intenzionato a offrire una proposta di governo strutturata e coerente.

Trasparenza e giustizia sociale al centro del programma

La figura di Lanocita viene indicata come il profilo ideale per intercettare il bisogno crescente di cambiamento che emerge dal tessuto cittadino. Il programma elettorale si snoda lungo direttrici precise, con l’obiettivo di costruire “un’alternativa credibile, fondata sulla trasparenza amministrativa, sulla partecipazione dei cittadini e su politiche orientate alla giustizia sociale”. La coalizione punta a scardinare le logiche della delega, promuovendo un modello di amministrazione aperto e consultivo.

L’appello alle forze vive della città

Insieme all’annuncio del candidato, è stato lanciato un appello diretto alla cittadinanza, con un focus particolare sulle nuove generazioni e sul mondo dell’associazionismo. “Questa candidatura è anche un invito aperto: a tutte le cittadine e i cittadini, alle associazioni, ai movimenti, in particolare ai giovani e alle energie vive del territorio chiediamo di essere parte di questo percorso”, si legge nel documento ufficiale, che sottolinea un concetto cardine della campagna: “Perché il cambiamento non si delega, si costruisce insieme”.

Una nuova fase per Salerno

L’obiettivo finale dichiarato dalla coalizione è l’inaugurazione di una stagione politica che rompa con il passato in termini di metodo e di merito. La visione di Lanocita e dei suoi sostenitori mira a restituire centralità alla dignità dei residenti e alla responsabilità di chi amministra. “Con Franco Massimo Lanocita Sindaco, vogliamo aprire una nuova fase per Salerno: una fase fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione e sulla dignità. È il tempo di restituire la città ai cittadini e alle cittadine”.