Salerno, elezioni provinciali: ufficiale la data per il rinnovo del Consiglio

l presidente Vincenzo Napoli ha indetto i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Si vota domenica 11 gennaio 2026

A cura di Ernesto Rocco
Palazzo Provincia Salerno

L’ufficialità è arrivata tramite il decreto firmato dal presidente della Provincia, Vincenzo Napoli: le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno si terranno all’inizio del nuovo anno. La procedura elettorale è stata formalmente avviata con l’indizione dei comizi, fissando l’appuntamento per le urne nei primi giorni del 2026.

Quando e dove si vota

Le operazioni di voto sono previste per la giornata di domenica 11 gennaio 2026. Il seggio elettorale sarà allestito presso la sede istituzionale dell’Ente. Gli aventi diritto potranno esprimere la propria preferenza in un’unica giornata: le urne rimarranno aperte dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il luogo deputato allo svolgimento delle elezioni è la sede della Provincia di Salerno, situata in via Roma 104.

Le dichiarazioni del presidente Napoli

Napoli ha rivolto un pensiero ai consiglieri che concluderanno il loro mandato: “Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e che ha caratterizzato l’impegno di tutti“. È stato inoltre precisato che l’attuale Consiglio resterà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data delle elezioni, ovvero fino all’11 gennaio 2026.

