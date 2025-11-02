Salerno: commemorati i caduti della Polizia di Stato nel giorno dei defunti

La cerimonia si è tenuta nell’atrio del Palazzo di Governo

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, si è svolta stamattina nell’atrio del Palazzo di Governo la solenne cerimonia in onore degli uomini e delle donne della Polizia di Stato Caduti nell’adempimento del dovere.

Una cerimonia sentita e partecipata

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, unitamente al Vicario del Questore, Anna Filomena Palmisano, e al Presidente Provinciale ANPS, Gianpietro Morrone, hanno deposto una corona di alloro ai piedi della lapide commemorativa, rendendo onore in particolare alla memoria degli agenti Antonio Bandiera e Mario De Marco.

La giornata

La cerimonia è stata preceduta da un momento di preghiera tenuto dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Alfonso D’Alessio, che ha impartito una solenne benedizione, alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, evidenziando che il loro esempio di dedizione e sacrificio costituisce un faro e una guida nella quotidianità e nei momenti di maggiore difficoltà.

