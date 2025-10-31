Salerno celebra i 30 anni di Linea d’Ombra Festival: “Sarà un’edizione scintillante”

Dal 8 al 15 novembre 2025 Salerno celebra il trentennale di Linea d’Ombra Festival

A cura di Federica Inverso

Dal 8 al 15 novembre 2025 Salerno celebra il trentennale di Linea d’Ombra Festival, storica manifestazione ideata e diretta da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, promossa dall’associazione SalernoInFestival ETS. In programma oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione: un’edizione che guarda al futuro, confermando la vocazione del festival a interrogare il mondo attraverso le immagini.

L’edizione passata

Dopo il successo del 2024, il filo conduttore resta quello dei “Diritti/Rights”, declinato quest’anno come “diritto al sapere”, tema che attraverserà proiezioni, incontri, masterclass e laboratori.

Tre le sezioni competitive: Passaggi d’Europa_30, con sei lungometraggi europei d’esordio; CortoEuropa_30, con 21 cortometraggi prodotti negli ultimi due anni; UNIFEST, dedicata a 10 corti universitari da tutto il mondo, in collaborazione con l’Università di Salerno.

Leggi anche:

Salerno, 100 film da 26 paesi del mondo: tutto pronto per la XXIX edizione di linea d’ombra festival

Fuori concorso

Accanto ai concorsi, il Fuori Concorso, le Proiezioni speciali internazionali, Nuovo Cinema Italia e Open Space, dedicato ai talenti campani. La Maratona cinematografica notturna sarà dedicata al regista Eran Riklis, premiato con il Linea d’Ombra Maestri del Cinema da Banca Campania Centro.

Ampio spazio alla formazione con la Media Education Factory (MEF): matinée per le scuole, dibattiti sui diritti, masterclass su recitazione, fumetto e regia, il LabDoc_30 sul Porto di Salerno e corsi su pari opportunità in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Le novità

Tra le novità, la sezione LdO_BOOK, un convegno sull’intelligenza artificiale e il cinema con Cinecittà e Nexsoft, e una performance audiovisiva site-specific per i trent’anni del festival.

Il 10 novembre spazio anche alle Pari Opportunità con la testimonianza della schermitrice paralimpica e docente Rossana Pasquino, presso la Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno.

Molti eventi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social del festival, con possibilità per il pubblico di interagire con gli ospiti. 

Chiunque potrà partecipare alla giuria popolare votando online su partecipa.lineadombrafestival.it e prenotare gli eventi su Eventbrite.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capaccio, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni alla Borsa del Turismo

Tanti i presenti all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 31 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Mercatini di Natale

Piaggine, annullati i mercatini di Natale per scarse adesioni. Dal Forum dei Giovani: “Riflettiamo sull’importanza della collaborazione”

Il Forum dei Giovani ha dovuto annunciare, a malincuore, di essersi ritrovato…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79