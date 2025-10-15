Salerno capitale del clima: scienza e cittadini insieme per cambiare rotta

Dal 20 al 25 ottobre 2025, Salerno diventa la “Capitale del clima” ospitando due grandi appuntamenti scientifici internazionali e un ricco programma di eventi per il pubblico.

La città sarà il punto d’incontro tra comunità scientifica e società civile per affrontare insieme il cambiamento climatico, una “malattia” ormai già presente, che richiede diagnosi precise e cure condivise.

L’incontro

Il mese si apre con l’incontro annuale dell’Istituto per la Resilienza Climatica (ICR) della Fondazione CMCC (20–22 ottobre), dedicato a soluzioni concrete per rendere città e territori più preparati agli impatti climatici.

A seguire, dal 22 al 24 ottobre, Salerno accoglie la 13ª Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC2025), dal titolo “Innovation in climate research for societal transformation”.

Il convegno

Parteciperanno oltre 400 scienziati da tutto il mondo, insieme a economisti, architetti, imprenditori e decisori politici.

Ma non è solo un convegno per addetti ai lavori: il vero protagonista è la comunità. Come ricordano gli organizzatori, la trasformazione parte dalle conoscenze scientifiche ma può realizzarsi solo grazie all’azione dei cittadini.

Per questo, per tutto ottobre, Salerno ospita numerosi Side Events aperti a tutti: mostre fotografiche, incontri con autori, dibattiti interdisciplinari, laboratori per studenti e iniziative partecipative come “Clima e Comunità”, che invita i cittadini a segnalare problemi e proposte attraverso un questionario accessibile via QR code.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti principali:

“The Cooling Solution” (fino al 2 novembre), mostra fotografica sull’adattamento al clima in diverse culture del mondo.

“Clima da Leggere” (21–25 ottobre), rassegna di incontri con autori e divulgatori.

Dibattito “Clima e Cultura” (25 ottobre), che intreccia scienze del clima, urbanistica, arte e scienze sociali.

“Giovani e clima: insieme per Salerno” (24 ottobre), evento per gli studenti con spettacoli, presentazioni e il premio “Clima e Città – Salerno 2050”, che mette in palio 3.000 euro per i migliori progetti ideati dagli studenti.

L’iniziativa

A rendere ancora più simbolico l’evento, un gruppo di scienziati raggiungerà la città in bicicletta da Roma con l’iniziativa Bike4ClimateSISC, per promuovere la mobilità sostenibile e il dialogo con i cittadini lungo il percorso. Con il patrocinio del Comune, della Regione Campania e della Provincia di Salerno, e il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni locali, SISC2025 vuole dimostrare che la sfida climatica non si vince da soli.

È la comunità il primo attore del cambiamento: la scienza può indicare la strada, ma sono cittadini, istituzioni e territori a doverla percorrere, insieme.