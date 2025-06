Salerno: attività di controllo del territorio e rimpatrio di cittadini stranieri irregolari

Sono state rafforzate le attività amministrative che quotidianamente svolge l’Ufficio Immigrazione per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale, con risvolti positivi sui tempi di attesa nell’ambito della procedura volta al rilascio dei permessi di soggiorno.

Contrasto all’immigrazione

In tale contesto si registra una positiva tendenza complessiva anche su fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al CPR e gli accompagnamenti alla frontiera.

I provvedimenti

Si riportano i provvedimenti di esecuzione emessi nel corso di questa settimana: Un cittadino del Senegal, fermato a seguito di controllo del territorio, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Potenza, in attesa di espulsione verso il paese di origine. A carico del medesimo sono emersi precedenti penali per violenza su minori, rapina, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, furto in abitazione, danneggiamento e possesso di sostanze stupefacenti. Un cittadino del Marocco, fermato a seguito di controllo del territorio, è stato accompagnato all’aeroporto internazionale di Fiumicino per l’esecuzione immediata del provvedimento di espulsione. Un altro cittadino del Marocco, presentatosi presso l’Ufficio Immigrazione, è stato espulso essendo emerse irregolarità nella documentazione prodotta. Nei confronti di un cittadino del Pakistan, con precedenti penali per lesioni personali, è stato eseguito un provvedimento di accompagnamento al C.P.R. di Potenza, in attesa del successivo rimpatrio forzato verso il paese di origine.

Tali azioni si inseriscono nelle più ampie attività di contrasto alla criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana.