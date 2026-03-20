Salernitana vicina a cambiare proprietà: settimana prossima si chiude con Rufini

Sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Salernitana, come anticipato da “la Casa di C” dopo la comunicazione del passaggio delle quote tra Ldi Srl alla Salerno Coast Investment, si va verso la chiusura definitiva tra Iervolino e Rufini.

È prevista, infatti, tra martedì e mercoledì della settimana prossima la firma dell’atto notarile. Dall’ extra campo al terreno di gioco, i ragazzi di Cosmi sono concentrati per il posticipo di lunedì sera contro il Team Altamura allo stadio Arechi” di Salerno.

Le prime parole di Rufini

Il numero uno di Olidata Cristiano Rufini è uscito allo scoperto rilasciando alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, sottolineando come il suo sia un progetto ambizioso. “L’obiettivo è quello di fare bene, ma in questo momento è meglio lavorare in silenzio”, ha detto Rufini, imprenditore romano nel campo dell’IT, della cybersicurety, dell’intelligenza artificiale, e sei servizi digitali.