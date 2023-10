Salernitana Femminile 1970: successo all’esordio in campionato

Parte ufficialmente la stagione 23-24 per la Salernitana Femminile 1970, impegnata in casa contro il Castellammare C5. La sfida del primo turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, vede le ragazze di mister Lanteri opposte al team siculo, tra le new entry della categoria. Completamente a disposizione l’organico caro al patron Pizzicara, compresi i cinque nuovi arrivi che si sono aggiunti alle confermate della scorsa annata. Successo per 5-2 del quintetto capitanato da Alessandra Lisanti, che trova i primi tre punti in campionato all’esordio.

Salernitana Femminile 1970- Castellammare: la gara

Mister Lanteri si affida dal primo minuto a D’Urso tra i pali con Lisanti, E.Giugliano, D’Errico e Galan come elementi di movimento.

Nemmeno due giri di lancette e le granata passano con D’Errico che serve, in ripartenza, Enrica Giugliano che da posizione ravvicinata non sbaglia. Le granata continuano a premere fino a trovare il raddoppio al minuto numero 8: in ripartenza E.Giugliano duetta con Salemme innescando Cipolletta che per vie centrali piazza senza grossi problemi alle spalle del portiere avversario per il 2-0. La gara si trascina sul doppio vantaggio sino alle battute finali della prima frazione quando A. Giugliano calcia verso la porta isolana trovando una deviazione, involontaria ma decisiva, di Lisanti che e vale il 3-0 a 24 secondi dal rientro negli spogliatoi.

La ripresa

Le ospiti escono arrembanti dagli spogliatoi, alla ricerca di accorciare le distanze ma, con il passare dei minuti, trovano solo un palo. A trovare la via della rete, invece, è ancora la Salernitana che cala il poker con Salemme, a metà secondo tempo, abile a coordinarsi su una palla scaraventata in porta al volo con il destro.

Le siciliane, però, trovano la marcatura della bandiera a 3′ dalla fine con Mancuso, che da posizione centrale di potenza non lascia scampo a D’Urso, prima che ancora Salemme, servita da D’Errico sulla corsa, riporti subito più quattro le distanze con la marcatura del 5-1.

Il Castellammare non ci sta e con Battiata, dalla distanza, trova l’angolino che vale il 5-2 definitivo.

La Salernitana 1970 tornerà in campo domenica prossima, per il secondo turno di campionato, nella prima trasferta dell’anno quando le granata saranno di scena sul parquet del Reggio Sc.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970 – Castellammare C5 5-2 (3-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: D’Urso, Cipolletta, D’Errico, Giugliano A, Giugliano E, Lisanti, Gonzalez, Galan, Romano, Salemme, Di Monaco, Fierro. All: Lanteri

Castellammare C5: Negroni, Galante, Battiata, Mancuso, Cottone, Di Piazza, Corsetti, Bevilacqua, Di Simone, Salvatore. All: Battaglia

Reti: pt 2’ E. Giugliano, 8’ Cipoletta, 19’ st Lisanti

st 11’ Salemme, 17’ Mancuso, 18′ Salemme, 19′ Battiata

Arbitri: Fiorentino-Garofalo Crono: Vallecaro.

Salernitana Women 1919: successo sul Coscarello

Seconda vittoria consecutiva per la Salernitana Women 1919 che dopo aver battuto il Catania regola, sempre con lo stesso risultato, anche il Coscarello. Partono bene la granata che cercano la via della rete con Calvanese, innescata da Marino, al 5’ ma Carelli fa buona guardia come due minuti dopo sulla punizione di Cuomo. Granata ancora pericolose al 13’ con Colonnese, che manda però al lato, prima del vantaggio che giunge al 16’ con Olivieri: il capitano riceve una palla di Falivene prima di firmare il momentaneo 0-1.

Le padrone di casa non stanno a guardare e alla mezzora Facchineri impegna Pascale, che para sulla propria destra, chiamata in causa poco dopo da Cinque. Occasionissima, poi, per le calabresi nel finale di frazione con una traversa colpita dalla distanza da Chiad.

Nella ripresa al 5’ Olivieri sfiora il raddoppio che trova la risposta in angolo provvidenziale di Carrelli: la punta gioisce poco dopo quando, su cross di Falivene, Colonnese chiama all’intervento il portiere locale che non può nulla sulla ribattuta della 10 granata che vale il raddoppio.

La reazione del Coscarello vede ancora Chaid trovare pronta Pascale che si ripete alla grande al 25’ su Rizzatello, dopo una bella azione corale calabrese. Nel recupero, invece, è Cardone a trovare attenta ancora Pascale. L’ultima opportunità è per Mercede, pescata da Sabatino, che però fallisce il tris sola davanti al portiere ospite.

Termina per 0-2: la Salernitana sale a quota 10 punti in classifica.

E. Coscarello- Salernitana 0-2

Reti: Olivieri 16’ pt, Olivieri 6’ st

E. Coscarello: Carelli, Cardone, Chiad, Cinque, Dagui, Facchineri, Gatto (10’ st Donato), Petrucci (26’ st Aiello), Rizzatello, Rizzo, Sacco (31’ Otranto). All: Silvio Greco. A disposizione: Giglio, De Giacomo, Sacco, Siciliano, Staccuneddu, Vigna.

Salernitana: Pascale, Calvanese (3’ st Donnarumma- 26’ D’Orso), Apicella, Marino, Cozzolino, Sabatino, Falivene, Piccolo, Cuomo, (44’ st Ferrentino) Colonnese (31’ Longo), Olivieri (41’ st Mercede). All. Valentina De Risi. A disposizione: Fusco, Abate, Apadula, Di Santi.

Arbitro: Federico Paladini (Gallardo-Di Santo)

Note Ammonite: Apicella Angoli: 1-5 Recupero: 3‘ pt – 5‘ st