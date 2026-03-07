Calcio

Salernitana: domani arriva il Latina, obiettivo riscatto e punti importanti per i play off

Non ci saranno Arena, vittima di un risentimento muscolare, e Villa per squalifica. Le ultime di formazione

Antonio Pagano

Archiviata la prima sconfitta dell’era Cosmi nel derby contro la Casertana, che ha fatto scivolare la Salernitana al quarto posto in classifica, i granata cercano il riscatto e punti importanti per i play off già nella gara di domani 8 marzo contro il Latina; il match valido per la 31esima giornata di Serie C, girone C, è in programma alle ore 14.30 allo stadio “Arechi” di Salerno.

Le ultime dal campo

Ancora out Luca Boncori, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese che ieri si sono allenati a parte. Non ci saranno nemmeno Arena, vittima di un risentimento muscolare a Caserta, che ha svolto solo terapie e si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore, e Villa per squalifica.

Cosmi dovrebbe tornare al 3-4-1-2. La linea difensiva potrebbe infatti essere composta da Berra, Golemic Matino, con quest’ultimo destinato a tornare braccetto mancino. Nelle ultime uscite però Golemic non sta trovando continuità, collezionando tante panchine, e non è apparso particolarmente brillante. Se l’allenatore granata decidesse di non utilizzare il serbo, l’alternativa sarebbe quella di riproporre Matino al centro, dando una chance a Cabianca alla sua sinistra.

In mezzo al campo Gyabuaa e Achik dovrebbero ritrovare una maglia dall’inizio; a sinistra al posto di Villa dovrebbe agire Anastasio, e sull’altra corsia è pronto Longobardi, possibile chance in avanti per Molina. Lescano invece potrebbe rifiatare.

L’avversario

Il Latina è attualmente al 14esimo posto in classifica con 32 punti, e arriverà all’Arechi con l’obiettivo di fare punti per allontanare la zona play out, distante solo un punto. Nelle ultime 5 gare ha collezionato solo 5 punti con una vittoria arrivata nell’ultimo turno contro il Sorrento, due sconfitte contro Team Altamura e Potenza e due pareggi contro Benevento e Giugliano.

Peggior attacco del campionato per il Latina con 22 reti realizzate, tra i suoi migliori finalizzatori c’è Giacomo Parigi con all’attivo 12 reti. Settima miglior difesa invece per il Latina con 32 reti subite.

