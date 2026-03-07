Salernitana: domani arriva il Latina, obiettivo riscatto e punti importanti per i play off

Archiviata la prima sconfitta dell’era Cosmi nel derby contro la Casertana, che ha fatto scivolare la Salernitana al quarto posto in classifica, i granata cercano il riscatto e punti importanti per i play off già nella gara di domani 8 marzo contro il Latina; il match valido per la 31esima giornata di Serie C, girone C, è in programma alle ore 14.30 allo stadio “Arechi” di Salerno.

Le ultime dal campo

Ancora out Luca Boncori, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese che ieri si sono allenati a parte. Non ci saranno nemmeno Arena, vittima di un risentimento muscolare a Caserta, che ha svolto solo terapie e si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore, e Villa per squalifica.

Cosmi dovrebbe tornare al 3-4-1-2. La linea difensiva potrebbe infatti essere composta da Berra, Golemic e Matino, con quest’ultimo destinato a tornare braccetto mancino. Nelle ultime uscite però Golemic non sta trovando continuità, collezionando tante panchine, e non è apparso particolarmente brillante. Se l’allenatore granata decidesse di non utilizzare il serbo, l’alternativa sarebbe quella di riproporre Matino al centro, dando una chance a Cabianca alla sua sinistra.

In mezzo al campo Gyabuaa e Achik dovrebbero ritrovare una maglia dall’inizio; a sinistra al posto di Villa dovrebbe agire Anastasio, e sull’altra corsia è pronto Longobardi, possibile chance in avanti per Molina. Lescano invece potrebbe rifiatare.

L’avversario

Il Latina è attualmente al 14esimo posto in classifica con 32 punti, e arriverà all’Arechi con l’obiettivo di fare punti per allontanare la zona play out, distante solo un punto. Nelle ultime 5 gare ha collezionato solo 5 punti con una vittoria arrivata nell’ultimo turno contro il Sorrento, due sconfitte contro Team Altamura e Potenza e due pareggi contro Benevento e Giugliano.

Peggior attacco del campionato per il Latina con 22 reti realizzate, tra i suoi migliori finalizzatori c’è Giacomo Parigi con all’attivo 12 reti. Settima miglior difesa invece per il Latina con 32 reti subite.