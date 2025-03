Salernitana: all’Arechi arriva il Palermo | VIDEO

La Serie B torna in campo dopo la pausa per le nazionali per il suo 31° turno. Per la Salernitana, domenica alle ore 17:15, l’ostacolo Palermo all’Arechi, con direzione affidata Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Gara con ingresso gratuito nel settore distinti per le scolaresche di tutti gli istituti di Salerno e provincia, nonché per le scuole calcio del territorio.

Granata sempre in posizione critica che lascia l’incubo della retrocessione con 30 punti giunti in altrettante gare, nonostante un pari ed una vittoria nelle ultime due uscite, mentre i rosanero sono ad una sola lunghezza dalla zona play-off. I siculi sono stati a dir poco altalenanti nelle ultime 10 trasferte dove hanno raccolto un solo successo, con il Cosenza, e cinque pareggi. Al Mary Rosy, invece, agli ordini di mister Roberto Breda sono rientrati in gruppo anche i convocati per le nazionali ovvero Stojanovic, Lochoshvili, Włodarczyk e Bronn mentre Caligara e Jaroszynski sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo.

La Salernitana potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 di partenza con Christensen tra i pali, Ruggeri, Ferrari e Bronn nel pacchetto arretrato con Ghiglione e Corazza sui binari esterni. In mediana Zuccon, Amatucci e Soriano potrebbero presidiare la mediana con Verde e Cerri davanti come riferimenti offensivi. Tra le file del Palermo di Dionisi assente sicuro lo squalificato Verre. Possibile rispondere con un 3-4-2-1 con Audero in porta Baniya, Magnani e Ceccaroni in difesa Pierozzi, Gomes, Blin e Di Francesco nel mezzo con Insigne, Brunori e Pohjanpalo davanti.