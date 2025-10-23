Sala Consilina, ruba creme di bellezza al supermercato: arrestata donna incinta

A cura di Federica Pistone
Carabinieri

È finito con un arresto il tentativo di furto avvenuto in un supermercato di Sala Consilina. I carabinieri della Compagnia locale, diretti dal capitano Veronica Pastori, hanno fermato una donna in stato di gravidanza sorpresa a rubare costosi prodotti per la cura del corpo.

Furto e intervento dei carabinieri

La taccheggiatrice, dopo aver nascosto le creme tra gli scaffali, è stata notata dal personale del market che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato la donna e recuperato la refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

L’arrestata è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Truffa anziana

Polla e Sant’Arsenio, allarme truffe: anziana raggirata con il falso “nipote in difficoltà”

Polla è stata teatro di una nuova truffa ai danni di un’anziana.…

Monumento ai caduti Castellabate

Castellabate celebra il centenario del monumento al Milite Ignoto: arriva il Reggimento Bersaglieri Garibaldi

L'opera era stata danneggiata dal maltempo dello scorso gennaio e sottoposta ad…

Policastro, eseguita l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri: salma liberata. Venerdì i funerali

La morte del giovane dovuta al violento impatto che ha danneggiato gli…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79