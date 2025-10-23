Sala Consilina, ruba creme di bellezza al supermercato: arrestata donna incinta

È finito con un arresto il tentativo di furto avvenuto in un supermercato di Sala Consilina. I carabinieri della Compagnia locale, diretti dal capitano Veronica Pastori, hanno fermato una donna in stato di gravidanza sorpresa a rubare costosi prodotti per la cura del corpo.

Furto e intervento dei carabinieri

La taccheggiatrice, dopo aver nascosto le creme tra gli scaffali, è stata notata dal personale del market che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato la donna e recuperato la refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

L’arrestata è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.