Attualità

Sala Consilina: riaperta la Chiesa della Santissima Annunziata

Una riapertura che non è stata solo un momento religioso, ma anche un segno concreto di comunità. Tanti i cittadini presenti, insieme alle istituzioni, in un clima di raccoglimento e partecipazione

Erminio Cioffi

Sala Consilina ha ritrovato uno dei suoi luoghi più identitari. Dopo i lavori di restauro, ha riaperto ieri la chiesa della SS. Annunziata, nel giorno della Festa dell’Annunciazione. Un momento atteso e partecipato, che ha visto la comunità riunirsi per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Antonio De Luca, durante la quale è stato anche amministrato il sacramento della Cresima.

Il centro ritrova il suo luogo identitario

Le immagini raccontano una chiesa restituita al suo splendore: interventi che hanno riguardato la facciata, la copertura e la pitturazione interna, riportando luce e decoro a uno spazio da sempre punto di riferimento per i fedeli di Sala Consilina. Una riapertura che non è stata solo un momento religioso, ma anche un segno concreto di comunità. Tanti i cittadini presenti, insieme alle istituzioni, in un clima di raccoglimento e partecipazione.

Il messaggio del parroco

Nel suo messaggio, il parroco Paolo Longo ha voluto ringraziare quanti si sono impegnati per la realizzazione dei lavori e tutti coloro che, con generosità, hanno contribuito a sostenere le spese. La riapertura della chiesa della SS. Annunziata segna così un nuovo inizio: un luogo rinnovato che torna a essere casa di preghiera, incontro e speranza per l’intera comunità.

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