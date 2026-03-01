Attualità

Sala Consilina: nasce il giornalino della Scuola Media “Giovanni Camera”

Le studentesse e gli studenti partecipano attivamente alla raccolta delle notizie, alla scrittura degli articoli e alla realizzazione dei contenuti

Erminio Cioffi

Grazie ai fondi del PN Scuola e Competenze 2021-2027, alla Scuola media Giovanni Camera di Sala Consilina prende vita un progetto che mette al centro i ragazzi e la loro creatività: la realizzazione di un giornalino scolastico. L’idea è nata grazie all’impegno delle docenti Maria Giovanna Bruno e Anna Lopardo, che hanno costituito un’interclasse con lo scopo di dare vita a una vera e propria redazione.

Le attività

Le studentesse e gli studenti partecipano attivamente alla raccolta delle notizie, alla scrittura degli articoli e alla realizzazione dei contenuti, sperimentando concretamente il lavoro giornalistico.Il progetto, intitolato “Orientarsi al giornalismo”, culminerà a fine marzo con la presentazione del giornale “Notizie in Camera – Dietro le quinte del Vallo di Diano”, un prodotto pensato per raccontare e far conoscere le attività scolastiche, portando la voce dei ragazzi anche oltre i confini locali.

Il progetto

Il progetto vede gli studenti confrontarsi direttamente con il mondo dell’informazione, le domande dei ragazzi, mai banali e spesso molto argute, dimostrano curiosità, attenzione e sensibilità, segni concreti di un futuro promettente per questi giovani cronisti in erba.Con il giornalino, la Scuola Media “Giovanni Camera” conferma la propria vocazione a formare cittadini consapevoli, capaci di leggere e raccontare la realtà con responsabilità e passione.

